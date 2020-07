IL TABELLINO

Cambiando i giocatori, il risultato è sempre lo stesso. Formula matematica che non fallisce mai, neanche quando ad applicarla è Gian Piero Gasperini: non importa chi scende in campo,, -1 dall'Inter e una finestra aperta sul secondo posto distante 5 punti.. L'ultima sconfitta è addirittura del 20 gennaio scorso contro la Spal.- Un progetto - vincente - che parte da lontano e nel quale sono tutti protagonisti, soprattutto in questi mesi in cui l'allenatore vuole dare spazio a chi finora ha giocato meno. Nella mini rivoluzione di Gasp contro il Cagliari hanno trovato spazio: centrocampista moderno che attacca e difende, in passato è stato convocato anche da Seedorf quando era ct del Camerun. E' arrivato nel mercato di gennaio dal Nizza: prestito con diritto di riscatto che i nerazzurri dovranno decidere se esercitare ma l'impressione, dopo la partita di oggi, è che non vogliano farselo sfuggire.- Se parte titolare o dalla panchina per Luis Muriel non fa differenza: prima o poi la butta dentro. Oggi l'ha fatto al 26', su rigore. Cragno spiazziato e 16° gol in campionato. Una certezza dal dischetto, ha sbagliato solo contro Handanovic a San Siro.. L'allenatore rossoblù non accenna uno sguardo, a consolarlo ci pensa il vice Max Canzi, che poi va da Zenga per giustificare il gesto del ragazzo. L'ha allenato in Primavera e lo conosce bene, sa che ha talento e non vuole che si perda.- Quel rosso però ha condizionato un po' tutta la partita. Gasperini si sgola per far salire Malinovskyi all'altezza della linea di Muriel, vuole chiudere la partita. L'ucraino ci prova ma solo a tratti, la sua natura è quella di allargarsi e cercare la giocata. Risultato? Sostituito. Panchina di lusso oggi per l'Atalanta: Ilicic, Gomez, Zapata, Gosens... girandola di cambi per dare un po' di freschezza alla squadra. Sostituito nel finale anche Giovanni Simeone, altro protagonista del match.come anche in un altro paio di occasioni in cui ha sfiorato la rete. Decisiva, invece, quella di Muriel. Gasperini sorride e l'Atalanta vola a -1 dall'Inter terza. Ma ormai non è più una sorpresa.: 27’ p.t. Muriel (A).: -: Cragno; Walukiewicz, Pisacane (30’ s.t. Klavan), Carboni; Ionita (22’ s.t. Faragò), Nandez, Nainggolan (22’ s.t. Birsa), Rog, Lykogiannis (22’ s.t. Mattiello); Simeone (30’ s.t. Ragatzu), Joao Pedro. All.: Zenga.: Sportiello; Sutalo (38’ s.t. Toloi), Caldara Palomino; Hateboer (29’ s.t. Gosens), De Roon, Tameze, Castagne; Pasalic (15’ s.t. Ilicic), Malinovskyi (15’ s.t. Gomez); Muriel (16’ s.t. Zapata). All.: Gasperini.: La Penna di Roma.: 5’ p.t. Carboni (C), 44’ p.t. Pisacane (C), 17’ s.t. Palomino (A), 25’ s.t. Nandez (C), 26’ s.t. Hateboer (A).: 26’ p.t. Carboni (C).