Il periodo di appannamento di gioco e risultati a cavallo tra febbraio e marzo si può considerare definitivamente alle spalle ed ora l’, nel momento decisivo della stagione, vuole rispondere presente.per poter affrontare al meglio un rush finale che potrebbe portare altri due trofei in bacheca. La gara contro i bianconeri è stata sicuramente un crocevia fondamentale con tre punti pesanti nella corsa scudetto, ma che forsene è stata successivamente la conferma.- Il trequartista argentino ha vissuto una stagione di alti e bassi, ma sin dai tempi della Lazio gode della grande stima di Inzaghi che ha spinto con la dirigenza nerazzurra per averlo con sé anche a Milano. Un’annata costellata di infortuni e ricadute con sole 20 presenze e 4 gol all’attivo, ma che comunque non hanno minato le certezze del tecnico sul fatto che. Dopo qualche panchina al rientro dall’ennesimo stop muscolare, infatti, Inzaghi lo ha impiegato per mezz’ora abbondante già nella decisiva sfida contro la Juve e. Un segnale forte vista la posta in palio già da domani contro il Milan dove tra l'altro il trequartista argentino vanta un ottimo score. Sono 5, infatti, i gol in carriera segnati ai rossoneri, due dei quali nel finale dello scorso campionato e proprio in una semifinale di Coppa Italia di due stagioni fa.La stracittadina sarà sicuramente uno snodo fondamentale per entrambe le squadre. Chi vince avrà la possibilità di giocarsi la finale ed avrà una spinta decisiva anche in chiave campionato. E nella conferenza stampa di oggi Simone Inzaghi ha sottolineato sia l’importanza della partita che il fatto: “Un allenatore ha sempre tanti dubbi e tante scelte da fare nel quotidiano. Adesso mancano ancora due allenamenti e proverò a scegliere al meglio per domani”.