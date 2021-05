IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Non si placa lo scontro tra: i morti hanno superato quota 80 e i raid israeliani - con lancio di razzi - sono proseguiti per tutta la giornata. In tarda serata, come annunciato direttamente dall'Israel Defense Forces, truppe aeree e via terra hanno attaccato la Striscia.