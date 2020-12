Quel fare da giocatore, a Kevin Prince, non glielo toglierà nessuno. E meno male. Il tempo passa, la freschezza del numero 7 delno: fresh, eterno giovane (foto buzzi), che affronta il campo da calcio con la stessa spensieratezza con la quale vinceva lo scudetto al, festeggiandolo con un moonwalk entrato nel cuore dei tifosi rossoneri. La stessa leggerezza mentale che ti permette di agganciare un palone al volo, fare un colpo di tacco e bucare ildiIl paloscenico non è più quello delle notti europee milanista, ma è quello della, comunque ambiziosa, soprattutto se indossi la maglia del Monza di, voglioso di accaparrarsi la Serie A. E' stato preso per fare la differenza e, ora, così è: doppietta contro l, con due gol di testa (il secondo stupendo) e un gol di tacco sfiorato che gli avrebbe permesso di portare il pallone a casa. Si è preso, però, l'MVP di giornata. Il suo arrivo è stato necessario: cone Maric che, l'ex Sassuolo, Fiorentina e Barcellona è stato fondamentale per rinforzare l'attacco e riequilibrare la forza, vecchiopronto all'uso. Ma non solo.Leggerezza in campo, maturità fuori. E' una guida per i giovani compagni, conche ha legato subito con il ghanese, ma anche per quelli un po' più esperti. Come. Sì, Monza si gode Boateng ma attende, coinquilino del. Lo ha rivelato la Stampa: nel contratto del 45, Galliani, ha messo una clausola per cui il giocatore non possa vivere a più di 30 km da Monzello. E non solo: almeno inizialmente dovrà vivere con, che sarà il suo fratello maggiore. Perché ora, il Boa, ha una doppia sfida: portare il Monza in Serie A e far tornare grande Mario Balotelli. E fargli dire: