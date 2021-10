L’ex arbitro Luca Marelli, ora esperto moviolista negli studi di Dazn ha commentato così il contestatissimo episodio del contatto fra Handanovic e Defrel non sanzionato in Sassuolo-Inter:



“Direi che è giusto. C’è stato un leggerissimo contatto ma Handanovic ha cercato di spostarsi in tutti i modi rispetto alla traiettoria di Defrel. A sua volta il giocatore del Sassuolo ha cercato di saltare il portiere nerazzurro ma ha cercato un po’ troppo il contatto. Pairetto ha fischiato la fine del primo tempo. Non c’erano gli estremi per un off-review. Dal mio punto di vista è stato giusto lasciar correre".