Intervistato da TmwRadio l'ex allenatore dell'Inter Primavera e che ha allenato Zaniolo in nerazzurro, Stefano Vecchi, ha parlato del centrocampista oggi alla Roma e del suo futuro: "I suoi errori vengono ingigantiti. Ha grandi qualità è innegabile e per il futuro io lo vedo bene in una big della Premier League".