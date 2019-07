Federico Mattiello a breve sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Come riportato da Sky Sport, il terzino è a Villa Stuart per le visite mediche. Arriverà dall’Atalanta per 600mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. L’ex Juve nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Bologna.