Dopo un avvio da incubo, con 4 sconfitte consecutive, una doppietta di Yarmolenko e la rete di Arnautovic stendono l'Everton in trasferta e consente al West Ham di Felipe Anderson di ottenere la prima vittoria in Premier League. Mentre ad Empoli il sostituto del brasiliano, Correa, per poco non segnava la prima rete in biancoceleste (ha preso il palo), Felipe ha festeggiato la sua prima vittoria.



Nel giorno del 65esimo compleanno dell'allenatore degli Hammers, Pellegrini, Yarmolenko diventa il primo ucraino a segnare in Premier dal 2008 (10 anni fa, l'ultimo fu Voronin). Come riporta il Telegraph, la performance di Felipe Anderson è stata "stellare", le sue giocate "brillanti" sulla sinistra gli hanno permesso spesso di saltare l'uomo e aiutare la squadra. Un sorriso in terra inglese per l'ex Lazio, dopo un inizio complicato.