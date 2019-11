Il suo arrivo a Roma faceva ben sperare per la sostituzione di Lulic, poi Jony non ha rispettato le attese. Fino ad ora un rendimento altalenante, non sembra adatto al ruolo di quinto di centrocampo. Commenta il suo operato il tecnico ex Lazio Andrea Agostinelli, ai microfoni di Radiosei: "Per quanto mi riguarda, se Lukaku torna in forma è più forte di Jony nel ruolo di quinto a sinistra. Mentre penso che lo spagnolo possa diventare una mezzala utile in inserimento e qualità. Fa bene Inzaghi a provarlo in quel ruolo, può diventare un'alternativa ai titolari, anche per diversificare le caratteristiche in quel ruolo. Jony è assolutamente un esterno, cosa che non è Luis Alberto. Giocando più in mezzo avrebbe meno compiti tattici e potrebbe essere un'arma per muoversi alle spalle del difensore esterno della squadra avversaria. Poi è chiaro che in un altro modulo potrebbe tranquillamente fare la fascia sinistra. Vi ricordate Lulic? Faceva la mezzala, poi si buttava sulle corsie esterne per andare al cross. Jony deve migliorare fisicamente nella continuità di gioco, mentre tecnicamente non deve imparare molto. A livello tattico andrebbe formato come mezzala a livello di non possesso".