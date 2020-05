Sono dichiarazioni che fanno discutere a Genova, sponda, quelle rilasciate da Vladimir, giocatore classe 1989 prodotto dal settore giovanile blucerchiato che si affacciò alla Prima Squadra durante l'incredibile biennio Champions-retrocessione. Il calciatore, che oggi gioca in Iran, ha ricordato i primi passi con la maglia blucerchiata: "un paio di giocatori dalla Primavera vennero chiamati in prima squadra a fine campionato. Mancavano sette partite, eravamo lì solo per allenarci. Per me era una cosa fantastica già allenarmi, ma l’esordio è stato proprio un sogno" ha detto a Il Cuore della Sud."La Primavera era la più forte in Italia" ha aggiunto poi. "Quell’anno meritavano di esordire un be po’ di giocatori. Malgrado non sia successo,. In prima squadra la gente era più seria. Semioli, Cassano e Paolombo erano sempre lì a scherzare. Cassano faceva anche le cose banali, mi ricordo che una volta ha preso un estintore, è andato nello spogliatoio e lo ha spruzzato dappertutto. All’ultimo allenamento giocarono anche dirigenti, magazzinieri, fisioterapisti., ma qualcuno gli fece una scivolata addosso e pensammo si fosse rotto. Lui si è alzato, ci ha mandato a quel paese dicendo che tanto era già spaccato. Una volta Gastaldello stava facendo discorsi sulla tattica,"ha aggiunto.Ciò che invece ha fatto discutere sono le sue dichiarazioni in merito alla retrocessione: "Dopo vari prestiti sono stato richiamato dalla Sampdoria. Un anno che doveva essere il migliore dopo una grande stagione con il Bari e soprattutto con la squadra che giocava in Coppa.Un gol preso dal Werder all’ultimo secondo della partita. Nonostante la rete a Kharkiv siamo usciti ai gironi. Sono stato capitano della squadra per una partita a Debrecen, me lo ricorderò per sempre. Ero molto felice, ma la stagione è stata pessima e questo lo ricorderò ancora di più. Siamo retrocessi e l’atmosfera intorno alla squadra non si può spiegare.