. Certoanche se quel primo o secondo tempo d’una gara estratta dal mazzo non ci bastava. Ne volevamo di più di calcio, soprattutto di quello riprodotto e televisivo., tra spezzatino nostrano dal venerdì al lunedì, Dazn e Sky,E questo è niente. Il futuro prossimo venturo sta lì, dietro l’angolo, conda relegare i vari campionati o lighe o premier nell’agenda elettronica col cicalino che ti ricorda di vedere la partita.Non si voleva la Super lega Europea, troppo elitaria e allora“Le competizioni saranno più inclusive (appunto) che mai” ha detto il Presidente dell’ Uefa Ceferin. E che vuol dire? Che p(“Bisogna eliminare qualche competizione. Meno gare, meno coppe, meno squadre, più qualità e meno quantità”), dEcco la ricetta del nuovo calcio europeo.Ceferin ha annunciato la cura dimagrante (16 club in meno) per la nuova Europa League, ampiamente compensata però dalla nuova, terza competizione continentale.lo ha efficacemente definito Andrea Romano. InfattiAll’inizio saranno 182; 32 arriveranno alla fase a gironi. Già definita “la coppa dei poveri”, andrà a nutrire, ma con un’ ulteriore, importante differenza. Al posto dei gironi, ci sarà un vero e proprio campionato perché, fra settembre e gennaio, le partite raddoppieranno: da 96 a 180, andando a occupare un terzo giorno, il giovedì, quando giocherà anche l’Europa League.Già oggi si sente ripetere che si gioca troppo, che non c’è tempo per gli allenamenti, ormai rimpiazzati da partite e trasferte a ripetizione.Verso un calcio sempre più muscolare, con più forza e minor talento? Certo, l’aumento dell’ offerta sembrerebbe fagocitare la domanda, rendendo il gioco non solo meno liturgico (questo è avvenuto da tempo), ma anche meno prezioso, cosa che peròd’Europa, con pochi spettatori negli stadi, ma tanti televisori accesi. Già, Guardiola: “Meno quantità, più qualità”