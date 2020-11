, esattamente come nel suo stile di gioco. E una capacità, che non è di tutti, di saper cogliere le occasioni., tre grandi spostamenti che hanno contribuito alla sua formazione di giovane uomo prima ancora che sportivo e un talento che mette d'accordo e che è pronto ad esplodere definitivamente.: al termine di un'estate tra le più agitate nel club sei volte campione di Spagna (lo smantellamento della squadra, l'addio di capitan Parejo e della stella Ferran Torres tra gli altri), si è fatto largo questo ragazzino, capace di diventaree di esordire pochi giorni dopo con la nazionale maggiore statunitense.- Figlio di genitori ghanesi, Yunus(attualmente impegnata nel campionato di Serie D), mostrando immediatamente qualità sopra la media. Ma, che lo nota quasi immediatamente dopo il secondo grande trasloco della vita di Musah, che la famiglia aveva portato nell'est di Londra per questioni di lavoro. Sette anni tra i giovanissimi dei Gunners, trampolino di lancio anche per conquistarsi un posto nelle selezioni giovanili inglesi.- La scalata fino all'Under 18 e un finale che sembra già scritto. E invece no. Yunus è giovane, molto giovane, ma anche tremendamente ambizioso e vuole che il passo successivo sia quello che gli possa quanto meno dare l'opportunità concreta di aspirare alla promozione in prima squadra. E così,, società che fatica da qualche anno ad entrare nel circolo delle grandi di Spagna ma con una straordinaria capacità di tirare fuori il meglio dai propri giovani. Non fa eccezione Musah, che strega immediatamente l'ex tecnico Marcelino (che lo aggrega spesso in prima squadra e lo inserisce anche in lista Champions) e,- L'esordio contro il Levante il 13 settembre scorso è l'inizio di una cavalcata entusiasmante, che lo conduce fino ale alla prestazione da protagonista di 7 giorni dopo contro il Real Madrid.Il suo contratto col Valencia scade nel 2022 e le big europee sono già in allerta, qualora il ragazzo decidesse di fare un nuovo passo in avanti in una carriera vissuta sin qui a mille all'ora.