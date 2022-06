La Gazzetta dello Sport propone oggi un approfondimento realizzato con il contributo di Nicola e Béatrice Riccardi, famiglia di origini italiane residente a Bondy, vicino a Parigi, con la quale Kylian Mbappé ha passato gran parte della sua infanzia, prima di decollare verso la carriera di calciatore.



I Riccardi sono tifosissimi del Milan e hanno regalato al piccolo Mbappé una maglia di Robinho, oltre a fargli vedere molta Serie A e calcio italiano: la dichiarazione del francese che afferma che se mai giocherà in Italia lo farà con la maglia del Milan nasce da questo episodio. "Se però il Milan perdeva ci prendeva in giro, come noi con lui quando perdeva il Real". Diceva sempre che avrebbe giocato nel Real Madrid e nella Nazionale francese.



Nicola Riccardi afferma: "Si pensava più a un’onesta carriera da professionista. Kylian invece ha sempre inseguito con ambizione i suoi sogni. Li sta realizzando tutti. Anche se ha detto no al Real, nel calcio tutto va veloce e tra qualche anno magari diventerà davvero l’idolo del Bernabeu. Siamo fieri del suo percorso e del fatto che non ha mai perso la testa. Kylian è felice anche con le piccole cose". E quando lo scorso autunno la Francia ha disputato la finale di Nations League a Milano, Kylian si è ricordato di Nicola e gli ha inviato una foto scattata dal prato di San Siro.