e in questa ripresa della stagione post-coronavirusa vivere un copione incredibilmente simile seppur con risultati differenti. Una squadra bella, molto, nei primi 45 minuti di gara, che cala visibilmente dopo il 60esimo della ripresa diminuendo ritmo, intensità e allargando gli spazi fra i reparti. Non può essere un caso, e infatti, analizzando il rendimento dei singoli giocatori, non lo è. Perché c'è un giocatore che ad oggi è imprescindibile e insostituibile nello scacchiere tattico dell'allenatore nerazzurro:Spesso e volentieri il termineè stato iper-utilizzato e forse anche abusato nel corso degli ultimi anni. Eppuree calza incredibilmente a pennello. Non è stato infatticontro il Napoli,contro la Samp ein entrambe le gare a dettare ritmi e tempi della squadra, a gestire la pressione, ma soprattutto a tenere in equilibrio la fase offensiva e quella difensiva, bensì è stato proprio Barella e la testimonianza diretta arriva proprioÈ evidente come l'intensità della corsa dell'ex-Cagliari sia stata incredibilmente più alta e anche concentrata nella prima frazione dove per primo si alzava a prendere la fase di costruzione della difesa blucerchiata insieme a Lautaro e Lukaku e per primo ripiegava in soccorso ai compagni in mezzo al campo se gli avversari ricorrevano al lancio lungo.nella ripresa, fisiologico, ma negativo per tutta la squadra che, insieme a lui, ha abbassato e disperso il suo raggio d'azione così come accaduto in Coppa Italia col Napoli.