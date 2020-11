. Dopo l'ottimo 3-0 sul Sassuolo, l'Inter insegue il bis in una gara che può già valere la stagione: a Moenchengladbach, i nerazzurri si giocano il futuro europeo contro il Borussia. L'obiettivo è ripetere la sfida del Mapei Stadium, palcoscenico dei primi sprazzi di nuova (e vera) Inter.. Perché se è vero che all'andata contro il Borussia Conte lo aveva lanciato nella mischia a causa dell'improvvisa (falsa) positività di Hakimi, è altrettanto vero che ora la musica è cambiata. Sei partite di campionato da titolare"Hakimi ha potenzialità, ma deve lavorare molto sulla fase difensiva. In Italia ci sono pressioni, aspettative e richieste più alte rispetto a Germania e Premier, soprattutto in squadre come l’Inter" ha spiegato Conte alla vigilia, ribadendo un concetto espresso anche a inizio stagione. Il tecnico conosce le doti tecniche di Hakimi e non nega le sue qualità in fase di spinta. Eppure non bastano.. Non è un caso che, su quella fascia, Conte abbia i suoi fedelissimi. Basti pensare a Moses, chiamato in soccorso lo scorso gennaio dopo l'esperienza condivisa al Chelsea.. Giocate semplici, esperienza, attenzione, corsa e pressing: un mix perfetto di tutto ciò che chiede Conte. E la sfida con il Sassuolo ne è il manifesto perfetto: difesa a 5 in fase di non possesso, museruola all'imprevedibile Boga. E quando si ribalta l'azione, ecco spinta e assist per il gol di Gagliardini. Il tutto per soli 2,5 milioni di euro versati al Parma, frutto di un accordo raggiunto lo scorso anno e obbligatoriamente rispettato quest'anno. Cifre decisamente (ed inevitabilmente) diverse dai 40 milioni pagati al Real Madrid per. L'allenatore salentino si prende il suo tempo per lavorare sulle lacune di Hakimi, ma l'Inter ha bisogno di vincere subito.. A Moenchengladbach non si può sbagliare, Conte si affida al suo jolly Darmian.