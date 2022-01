Nel calciomercato a volte succede anche ciò che non ci si aspetta. Ad esempio che l'Inter chieda un aiuto al Genoa per pagare lo stipendio di un giocatore da prelevare in prestito.



Un rovesciamento di quanto accade solitamente, quando sono le piccole a chiedere una mano alle grandi, che potrebbe verificarsi nel caso in cui andasse in porto il trasferimento temporaneo di Felipe Caicedo ai nerazzurri.



Un'operazione sempre più avviata verso la chiusura, soprattutto ora che il Genoa ha individuato in Roberto Piccoli il sostituto del panterone sudamericano. A frenare il ricongiungimento tra il bomber ecuadoriano e il suo mentore ai tempi della Lazio, Simone Inzaghi, sarebbe però l'eccessivo stipendio percepito dal giocatore: 2,5 milioni netti a stagione. Una cifra che pur risultato dimezzata da qui a fine campionato, risulterebbe troppo onerosa per le casse interiste. Ecco perché la società milanese avrebbe chiesto a quella ligure di contribuire a parte dell'ingaggio spettante a Caicedo da qui al prossimo 30 giugno.



Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport.