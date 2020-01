Eriksen è in attesa, Moses e Giroud anche.: Matias Vecino è in stand-by aspettando proposte concrete, intanto già dai primi giorni della prossima settimana Marotta e Ausilio si aspettano di sbloccare l'uscita di. Il suo agente era presente in tribuna per seguire il match in Premier League dei Magpies, il giocatore è pronto a dire sì e, la convinzione è che Lazaro possa andar via a breve giro per far spazio a Victor Moses.- Proprio nell'ottica di sfoltire e fare cassa si è vicini all'accordo definitivo anche per la. L'intermediario Bertolucci ha già incontrato l'Inter nella giornata di giovedì, adesso conta di sbloccare tutto per, l'ultimo dettaglio da limare prima di salutare definitivamente il brasiliano che non ha ricevuto altre offerte concrete se non dalla Cina, prima che la riforma sugli ingaggi venisse modificata facendo sfumare tutto. Dunque, Gabigol fa le valigie e saluterà anche Lazaro... aspettando Vecino. Poi, altri arrivi previsti ad Appiano Gentile.. E lo farà presto.