. Tutto pianificato, perché l'allenatore dopo il pareggio con l'Atalanta ha ribadito la necessità di avere rinforzi e non tarderanno ad arrivare:, siamo ai dettagli finali per l'indennizzo ai Red Devils cui il giocatore stesso ha. Contratto fino al 2021 pronto ad attenderlo, Young si è promesso all'Inter e manca poco per tagliare il traguardo.- Conte ha approvato l'arrivo dell'esterno inglese e ha spinto con forza soprattutto per: i contatti diretti tra il francese e l'allenatore sono stati diversi perché si conoscono dai tempi del Chelsea, adessocon i Blues per completare l'intesa totale e definitiva. La convinzione della dirigenza è quindi di. Così da potersi poi concentrare sulla delicata operazione Eriksen - c'è ancora strada da percorrere - e sulla cessione di Gabigol, altro passaggio fondamentale del mercato invernale nerazzurro. Per accontentare in toto Antonio Conte.