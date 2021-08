. Per ritrovare una situazione simile, in cui la squadra campione d’Italia non partiva in pole position per la stagione successiva,l’unico scudetto della sua storia, oppure a vent’anni fa, nel 2001, quando trionfò per l’ultima volta la Roma, guidata da Capello. Da allora hanno vinto soltanto le tre “grandi” del nostro calcio, Juventus, Inter e Milan, per cui era automatico considerarle favorite per il campionato successivo.Colpa dell’addio dida una parte e del ritorno didall’altra, ma anche delle cessioni die soprattutto di. L’ex allenatore della Lazio,, scelto da Marotta per guidare la nuova Inter, invece di Hakimi e Lukaku troverà il venticinquenne olandese, in arrivo dal Psv Eindhoven, e il trentacinquenne bosniaco, preso dalla Roma. Tre nomi molto diversi da Conte, Hakimi e Lukaku, per curriculum e caratteristiche, in aggiunta all’ex milanista, che avranno il difficile compito di non far rimpiangere chi li ha preceduti, ma con un indiretto vantaggio in partenza., con la consapevolezza di chi sa di avere più da guadagnare che da perdere. Ecco perché Inzaghi può, e deve, sfruttare nel modo migliore questa importante arma psicologica,“Facciamo vedere che siamo capaci di vincere anche senza Lukaku. E dimostriamo a tutti che i campioni d’Italia siamo ancora noi”. Parola più, parola meno, questa può essere la carica che deve trasmettere Inzaghi, per dare forza a un gruppo sempre più unito e motivato.per sorprendere chi dà per scontato lo scudetto della Juventus e di conseguenza una resa dell’Inter, sia pure con molti alibi. Perché è chiaro che con gli stessi giocatori e lo stesso allenatore che hanno stravinto lo scudetto oggi sarebbe ancora l’Inter la favorita, o quantomeno sarebbe considerata alla pari della Juventus, maTanto per incominciare, l’Inter riparte con la stessa difesa dello scudetto, che grazie ad Handanovic e al tridente Skriniar-De Vrij-Bastoni è stata la meno battuta del campionato per il secondo anno consecutivo.partendo dalla fascia destra, mentregrazie al suo straordinario senso tattico potrà rivelarsi, in attesa tra l’altro di nuovi possibili rinforzi, visto che l’interesse per Zapata e/o Correa non è definitivamente tramontato. È vero, infatti, che Lukaku è stato l’uomo-simbolo dello scudetto, ma, vedendo arrivare Milito al suo posto. L’argentino sembrava un classico ripiego, proprio come Dzeko al quale vengono rimproverati i suoi 35 anni, dimenticando che è perfettamente integro fisicamente perché ne ha ben 5 meno di Ibrahimovic, che guarda caso ha giocato soltanto la metà delle partite del campionato scorso.E allora Inzaghi fa bene a lasciare ad Allegri il ruolo di favorito,I conti, però, si fanno soltanto alla fine e mai come stavolta lui e l’Inter possono divertirsi a sorprendere tutti. Senza il rischio di essere poi accusati di avere perso uno scudetto che in fondo era già della Juventus da questa estate.