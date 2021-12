Sono lontani i tempi in cui, poco prima che scoppiasse la pandemia Covid, usciva dallaconfermando di essere a buon punto per il rinnovo di contratto di. Lontanissimi a dire il vero, perché da allora nessun passo avanti è stato fatto e a crescere, o meglio a ridursi, è stataManca quindi soltanto un anno e mezzo al termine del precedente accordo, tra l'altro non firmato dall'agente italo-olandese (bensì dal suo predecessore),Come detto, la trattativa per il rinnovo è a tutti gli effetti in stand by.di contratto prima della prossima estate. Sarebbe inevitabile pensare sia a, sia a una durata contrattuale molto più lunga rispetto all'anno e mezzo rimasto, ma ad oggi il club nerazzurro vuole prima studiare il mercato e quello che, eventualmente, potrebbe arrivare per lui.Sì perché se per l'Inter De Vrij è importante in questo organico, lo è altrettantoL'olandese è arrivato a parametro zero dalla Lazio e per questo qualunque incasso farebbe segnare una plusvalenza pulita e reale in un bilancio (anche il prossimo) in cui sarà importante tenere sotto controllo i conti.con l'obiettivo di reinvestire subito la cifra incassata per il brasiliano Bremer del Torino (con cuisi tratta da tempo). Viceversa, da lì si inizierà a trattare, senza l'urgenza di firmare e a cifre congrue alla possibilità di spesa, per un possibile rinnovo.