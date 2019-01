L'edizione odierna de "la Repubblica" descrive l'Inter con un detto piemontese.



Il Torino ha un corpaccione impressionante soprattutto a centrocampo, invece l’Inter assomiglia a un modo di dire piemontese: “grand e gross, ciula e baloss”, cioè un soggetto robusto ma mica troppo sveglio. Poco acuta di comprendonio, l’Inter, e anche di riflessi: la partita le scappa presto di mano e non c’è verso di riprenderla, anzi nel veemente finale Politano (appena entrato) riesce pure a farsi cacciare per proteste. Pomeriggio sconfortante per Spalletti, nel gelo torinese che iberna anche le idee