Gaetano Castrovilli è nella lista dell'Inter. Da mesi, perché il centrocampista che si sta mettendo in mostra con la Fiorentina è sicuramente gradito a Beppe Marotta e Piero Ausilio: italiano, talentuoso, con prospettive interessanti e margini di crescita sicuramente da tenere in considerazione. Ecco perché la stima da anni per Lorenzo Pellegrini e l'asta per Sandro Tonali non spostano comunque l'attenzione dell'Inter su Castrovilli, osservato speciale anche nelle ultime settimane dagli uomini della dirigenza nerazzurra.





QUESTIONE DI RAPPORTI - Di certo, l'Inter a centrocampo per l'anno 2020/2021 dovrà fare scelte importanti. Eriksen, Barella, Brozovic e Sensi ad oggi non sono in discussione; possono servire altri due rinforzi, ecco perché un investimento importante può essere fatto ma l'intenzione dell'Inter è di non intaccare gli ottimi rapporti con la Fiorentina di Commisso. Le relazioni sono più che positive, bisognerà quindi fare una scelta tra dare l'assalto a Chiesa o allo stesso Castrovilli, la dirigenza nerazzurra si attiverà in questo senso soltanto ad aprile. Ma ha già fatto capire alla Fiorentina che Gaetano piace, eccome; non è un nome mollato o accantonato. Ecco perché l'Inter tornerà a studiarne i progressi da vicino già entro le prossime due partite. Con l'intenzione di tenerlo in ballo nella corsa al centrocampista (almeno uno...) che arriverà a giugno.