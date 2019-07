La sua faccia, triste e sconsolata, mentre i compagni giocano e si divertono. Romelu, obiettivo numero 1 dell'per l'attacco, al momento deve recuperare la miglior forma, parola di, ed è quindi costretto alla tribuna nelle amichevoli della tournée del. Oggi, però, l'espressione del volto del 9 dei Red Devils è cambiata: sorridente, al fianco del suo agente, Federico Pastorello, in attesa di news dal mercato., scrivevamo, è il club maggiormente interessato al centravanti belga: diverse offerte presentate, mai nessuna soddisfacente per il club inglese. Richiesta esplicita di Antonio, la società nerazzurra prepara il rilancio per arrivare a 70 milioni di euro complessivi. Non solo l', però, visto che la Juve si è inserita:ha incontrato, con il Chief Football Officer bianconero che pensa a uno scambio con Paulo(anche se la Joya prima vuole parlare con Maurizio Sarri), gradito allo United. E Lukaku?- L'exaspetta, lascia la squadra e vola in Belgio per incontrare il suo agente: "Soon to be continued" la didascalia che accompagna la foto dei due protagonisti, più unche invita a fare silenzio. "Soon to be continued", quindi, presto novità. Con l'Inter che ci prova seriamente, e la Juve che disturba interessata.