In uscita dall'Inter in questi giorni c'è anche Joao Mario, reduce dall'esperienza al West Ham e in esubero tra le fila dei nerazzurri, che vorrebbero prestarlo o cederlo a qualche società interessata al centrocampista portoghese. La Sampdoria invece è alla ricerca di un play maker, dopo la brusca frenata per Pedro Obiang. E le strade dei due club potrebbero intrecciarsi.



Stando a Il Secolo XIX i nerazzurri avrebbero offerto a varie squadre Joao Mario, e tra esse figurerebbe anche il Doria. Sabatini oltretutto conosce già il portoghese, avendolo avuto per sei mesi a Milano. Attualmente però la pista Samp non sembrerebbe tra le più avviate per l'ex Sporting, anche per una questione di caratteritiche tecniche: Ferrero è alla ricerca di un regista, che possa prendere il posto di Torreira, finito all'Arsenal.