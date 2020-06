L'incasso per Mauro Icardi è stato un toccasana importante per il bilancio e un problema evitato in vista dell'estate., ovvero dalla Serie A e per prospetti che hanno dimostrato un impatto di livello col nostro campionato senza timori o cali improvvisi. Non è un caso se la dirigenza sia al lavoro da settimane su obiettivi diversi ma con un'idea in comune: programmazione e condivisione con Antonio Conte per ogni singolo passaggio di mercato,- Marotta e Ausilio stanno lavorando intensamente sul fronte Sandro Tonali, siamo ben oltre l'idea o il semplice obiettivo: l'Inter non si nasconde più, il centrocampista del Bresciacon cui non è stato ancora raggiunto un accordo di massima. Ma le 'carezze' pubbliche di Ausilio a Tonali nella sua ultima intervista e un dialogo costante col centrocampista vedono ormai l'Inter allo scoperto con l'intenzione di accelerare in maniera definitiva. Contestualmente, un altro 2000 come Tonali che ha dimostrato tutto il suo valore quest'anno. Adesso il vantaggio accumulato sulla concorrenza in questi mesi va capitalizzato arrivando alle strette di mano: il Napoli è stato decisamente sorpassato, la Juve si è informata perché ha sempre gradito Kumbulla maanche nei contatti col giocatore. Ora deve chiudere e non è un dettaglio a fronte dei 25 milioni di base richiesti dall'Hellas. Bisogna fare in fretta, i dirigenti nerazzurri lo sanno e ci stanno lavorando. Per programmare due colpi giovani e che conoscono già la Serie A.