La suggestione Asensio, le idee di lavoro Kovacic o Nacho ma non solo. Nella missione dell'Inter a Madrid con Marotta e Ausilio protagonisti sono spuntate anche altre potenziali opportunità, principalmente d'attacco visto che il Real prepara altri colpi in quel reparto dove ha già ufficializzato gli arrivi di Eden Hazard e Luka Jovic. Insomma, c'è abbondanza e l'Inter ha voluto informarsi su chi fosse in uscita: Lucas Vazquez è nata come idea nella chiacchierata con la dirigenza del Real, esterno di fatica o seconda punta utile per Conte che lo apprezza da anni.





DECIDE ZIDANE - La decisione finale sul futuro di Lucas Vazquez è ancora in bilico. Perché l'esterno spagnolo vorrebbe un rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 che non viene ritoccato da diversi anni, crede di meritarlo. La scelta sarà del Real Madrid ma soprattutto di Zinedine Zidane, con cui Vazquez ha un rapporto speciale: Zizou lo ritiene un fedelissimo da mantenere sempre nell'impianto di una squadra vincente, per questo l'Inter dovrà attendere il suo verdetto prima di poter ufficialmente richiedere Lucas. Intanto, l'asse Milano-Madrid è tornato a essere bollente.