IL TABELLINO

, ma credo che dopo i tre punti in terra emiliana anche i più cauti tra i commentatori siano venuti ormai dalla mia parte., superata dall’Atalanta e raggiunta in classifica dal Napoli, sono un vantaggio decisivo anche se non ci fosse la possibilità di allungare ancora, mercoledì, affrontando il Sassuolo a San Siro nel recupero., senza affannarsi, senza scoprirsi e perfino senza scomodare le ripartenze tanto care a Lukaku e Lautaro. Per capirci subito, il belga ha segnato il gol della vittoria e l’argentino colpito il palo del possibile raddoppio. Tuttavia l’Inter, giocando quasi sempre sotto ritmo, ha cercato le occasioni attraverso una trama che non fosse quella del controgioco. Nel primo caso l’azione si è snodata sulla sinistra con lo sganciamento die un cross al bacio per la testa di(che poi ha segnato di piede perché il portiere Ravaglia aveva deviato contro il palo interno). Nel secondo, tra i migliori se non fosse stato per un finale in cui ha buttato due palloni in costruzione, si è fatto ammonire e ha fatto ammonire Bastoni (entrambi saranno squalificati con il Sassuolo), ha rubato palla a metacampo con un accenno di pressione personale, ha servitoal limite che, dopo un paio di finte, ha scagliato di destro dove Ravaglia non sarebbe arrivato mai. Il palo si è incaricato di sostituire il portiere del Bologna.sia perché il Bologna ha collezionato solo un paio di occasioni, sia perché, anche quando teneva la palla più a lungo degli avversari, non aveva un finalizzatore davanti che sapesse vedere la porta.è un buon attaccante, non un centravanti e una volta servito, quasi sempre con le spalle alla porta, cercava di appoggiarsi ai trequartisti perché girassero palla sull’esterno o, se del caso, provassero la conclusione.Per mezz’ora la partita è stata consegnata ai languori del dopo sosta, quando le squadre, anche le più attrezzate, finiscono per soffrire le poche ore di preparazione della gara e la stanchezza di chi ha giocato in nazionale. Il Bologna ha tenuto di più la palla, ma ha girato anche al largo dell’area permettendo all’Inter di stare ai margini del confronto senza perderne il controllo. Fedele al suo 3-5-2, Conte ha propostoal posto di De Vrij, per il resto ha scelto i migliori, compresosempre più integrato in squadra soprattutto quando si tratta di praticare il palleggio. L’Inter ha scaldato Ravaglia prima con un tiro centrale di Lukaku, poi ha avvicinato la porta con una punizione del danese a lato.. E se il Bologna si faceva vedere con Schouten (da fuori area) e Sansone (da dentro l’area) autori di due conclusioni alte, i nerazzurri innescavano un contropiede che Lautaro Martinez chiudeva con un tiro strozzato.(50’), poi controllo senza slanci, ma anche senza fatica. Di occasioni nemmeno l’ombra, solo un possesso finalizzato a qualche iniziativa sporadica.. Che bisogno c’era in una partita in cui i tuoi non sono al massimo (Barella per esempio) e devono affrontare altri due impegni in meno di una settimana?Marcatori: 31’ pt Lukaku.Assist: 31’ pt Bastoni.Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu (34’ pt De Silvestri), Soumaoro, Danilo, Dijks (35’ st Juwara); Schouten, Dominguez (24’ st Svanberg); Soriano, Sansone (24’ st Vignato), Skov Olsen (35’ st Orsolini); Barrow. All. Mihajlovic.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Young (26’ st Darmian), Brozovic, Eriksen (16’ st Gagliardini), Barella (47’ st Vecino), Hakimi; Lautaro (26’ st Sanchez), Lukaku. All. Conte.Arbitro: Giacomelli di Trieste.Ammoniti: 31’ pt Soumaoro (B), 8’ st Ranocchia (I), 16’ st De Silvestri (B), 37’ st Vignato (B), 40’ st Juwara (B), 41’ st Brozovic (I), 41’ st Bastoni (I), 43’ st Gagliardini (I).