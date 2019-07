Gabigol sembra rinato: protagonista a suon di gol, ben 11 in 16 presenze nel 2019, l'attaccante di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito al Flamengo, ha diversi estimatori. I nerazzurri non hanno dubbi, Gabigol non fa più parte del progetto: vogliono venderlo, possibilmente a titolo definitivo, per non meno di 15-16 milioni di euro. Una cessione importante, anche considerando l'investimento fatto per il giocatore nel 2016. Il brasiliano, classe '96, ha ricevuto offerte dalla Russia e dal Brasile, dove il suo attuale club, il Flamengo, lo prenderebbe volentieri a titolo definitivo, così come il Palmeiras. C'è però un problema di non semplice risoluzione...