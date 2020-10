magari alla partita di mercoledì a Bergamo contro l’Olanda. L’Italia pareggia (0-0) a Danzica dovecontro la Polonia almeno quattro occasioni propizie. A sbagliare, nell’ordine, Chiesa (forse nella circostanza più favorevole), Emerson (due volte) e Locatelli.Maalmeno da quando c’è Mancini. Ha comandato il gioco, ha pressato altissimo (soprattutto nella ripresa), ha corso, ha combattuto e non si è mai tirata indietro. La sensazione è che sia stata lungamente ad un passo dal vantaggio - che avrebbe potuto essere il gol della vittoria - eQuando non si vincono partite del genere, sotto accusa finiscono quasi sempre gli attaccanti, ma una lettura di questo genere sarebbe troppo grossolana. Primo, perchéLe pessime condizioni del campo hanno condizionato l’esito finale e le prestazioni di alcuni giocatori. Si è visto, per esempio,o Barella perdere palla nella zona calda del campo., almeno secondo la mia valutazione, ha giocato di contropiede puntando tutto su Lewandowski sul quale hanno montato buona guardia sia Bonucci che Acerbi (preferito a Chiellini, malconcio per una botta ad un ginocchio).che ha evitato un gol sicuro. Tuttavia l’Italia non ha mai corso pericoli veri e, soprattutto, reiterati. E’ successo solo nel finale (88’), in una mischia risolta da Acerbi in scivolata che si è opposto al neo entrato Linetty.Né per quello che si è visto in campo (anche se l’Italia ha fatto di più), né per quel che dovevamo raccogliere nel percorso di qualificazione alle final four.al 10’, su cross di Belotti, e avesse centrato la porta con l’interno destro, anziché spropositare alto, di fronte a noi si sarebbe spalancata tutta un’altra partita, probabilmente dall’esito vittorioso. Ma siccome il calcio è imprevedibile, la Polonia sarebbe potuta passare, pochi minuti dopo, quandoE però l’Italia che ha tenuto di più la palla, è andata spesso sul fondo sia a destra che a sinistra, ha messo molti cross in mezzo senza trovare mai il giusto smarcamento o l’uomo in condizione di battere in porta.Più determinazione, più risolutezza, maggiore cinismo (, tutte qualità che abbiamo rimandato a situazioni migliori, mai arrivate veramente.Soddisfatto di quanto visto nel primo tempo e convinto che, prima o poi, il gol sarebbe venuto,In mezzo a loro Belotti ha continuato a sbattersi con riconosciuta generosità, mentre a centrocampo si è rivisto un Jorginho decente, affiancato da Barella (alla fine spremuto come un agrume) e da Verratti. Sugli esterni bassi Emerson ha spinto più di Florenzi, più per natura che per disposizione del tecnico.Proprio il giocatore del Chelsea, dove purtroppo non gioca, ha avuto l’occasione del vantaggio (64’) su cross di Chiesa, ma la palla è finita fuori. Poi la Polonia ha inserito Milik per affiancare Lewandowski e dal 4-5-1 (o 4-4-1-1 che dir si voglia) è passata al 4-4-2.e la partita l’ha fatta l’Italia, brava anche a disinnescare i contropiede agli avversari. Mancini ha inserito primaper Chiesa e nel finaleper Pellegrini,per Belotti e infineper Barella. L’assalto finale c’è stato e ha prodotto un tiro deviato di Berardi e un cross, dopo azione pregevole sulla sinistra di Kean, non raccolto da Locatelli.Eppure l’occasione più propizia si è collocata all’80’, quandoè stato pescato in area nettamente avvantaggiato su Kedziora. Il primo controllo è stato buono, ma un leggero tocco del difensore polacco sull’azzurro ha vanificato la battuta a rete ormai ad un passo da Fabianski.. Ma sono sicuro che succederà martedì a Bergamo. Contro l’Olanda possiamo finalmente provare ad allungare per vedere la finale a quattro.