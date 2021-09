IL TABELLINO

(come ieri a Basilea)(come giovedì a Firenze)e la maggioranza degli italiani ancora con gli occhi lucidi per la conquista dell’Europeo.anche e soprattutto con la qualificazione al Mondiale del Qatar dell’anno prossimo. Perché, pur avendo quattro punti di vantaggio sugli elvetici, possiamo essere superati nelle due gare che loro non hanno ancora disputato. Tutto lascia presagire chee questo è un altro elemento di pressione che non ci voleva, anche perché molti di noi erano sicuri: saremmo andati a riprenderci in Svizzera quello che avevamo sciupato con la Bulgaria.Non è stato così eIl primo, ma non l’unico, è di averecon Jorginho (52’), un altro sono i gol mancati da Berardi e Insigne (su due stupende imbeccate di Locatelli),Il quale è senz’altro un bomber quando si tratta di affrontare gli avversari, spesso modesti, del nostro campionato,Se non tecnici, almeno temperamentali. Qualcuno, assai generosamente, dice che un gol lo sbloccherebbe e che la questione è essenzialmente mentale. TuttaviaAnche ieri prima ha spropositato in curva un buon passaggio di Berardi, poi è arrivato tardi (e senza convinzione) su un cross di Barella a metà strada tra lui e il portiere Sommer.E, nonostante una serie di raccomandazioni del nostro c.t.,. Mancavano trentuno minuti alla fine e il cambio di Mancini, assieme a quello di Chiesa per Berardi, è parso particolarmente opportuno.almeno fino a quando Immobile continuerà a giocare così e il suo sostituto Belotti (in nulla migliore del laziale in verità) sarà fuori per infortunio.sarebbe ingiusto e sproporzionato far ricadere tutte le colpe su Immobile. Intanto perché hanno sbagliato anche Berardi (nel primo tempo) e Insigne (nel secondo) e poi perchédagli undici metri. Se a questo aggiungiamo che il regista della nazionale ha disputato una partita grigia, toccando molti palloni, ma pochi bene, il quadro della sua pesante insufficienza è chiaro. Ora, anche se agli allenatori non piacciono i discorsi che si fanno dopo un rigore sbagliato,. Primo, perché aveva sbagliato dagli undici metri anche dopo il pareggio in finale con l’Inghilterra. Secondo, perché la sua esecuzione (rincorsa lenta, saltello, pallone piazzato) sarebbe da rivedere anche quando va a segno, figurarsi quando sbaglia.. Uno è Insigne, l’altro è proprio Immobile (se il problema del gol fossero davvero psicologico una trasformazione lo aiuterebbe) e il terzo è Bonucci,(pensa di essere un fenomeno e di non sbagliare mai per discendenza divina), ma implacabile dal dischetto.Dopodiché le partite si vincono con un atteggiamento che è mancato nelle ultime due.dell’antagonista, dietro non va concesso nulla (e ieri così è stato se si eccettua un colpo di testa di Akanji).. Forse abbiamo pagato la non buona serata dei centrocampisti (con l’eccezione di Locatelli), forse la stanchezza ci ha tolto lucidità nei momenti cruciali.Il c.t ha fatto quattro cambiamenti rispetto alla Bulgaria. Di Lorenzo per Florenzi (giusto), Chiellini per Acerbi (giusto), Locatelli per Verratti (giusto), Berardi per Chiesa (opinabile).E se è vero che Berardi si è procurato il rigore (fallo di Rodriguez) è altrettanto vero che ha sbagliato un rigore in movimento (18’). In più, rispetto a Chiesa, ha saltato le prime due di campionato e la sua condizione non può essere ottimale. Infine gli statistici ci ricordano che, non perdendo in Svizzera, l’Italia ha uguagliato il record di partite senza sconfitte, a pari merito con il Brasile. Niente da dire, un grande risultato. Purtroppo, però, con i pareggi si fanno i record, ma si lascia agli avversari la possibilità di sottrarci il primo posto nel girone mondiale.Svizzera Italia 0-0Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (dal 63′ Garcia); Aebischer, Frei, Sow (dal 63′ Zakaria); Steffen (dal 71′ Fassnacht), Zuber (dal 63′ Vargas); Seferovic (dall’86’ Zeqiri). Ct Murat Yakin.Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (dall’89’ Pessina), Jorginho, Locatelli (dal 77′ Verratti); Berardi (dal 59′ Chiesa), Immobile (dal 59′ Zaniolo), Insigne (dall’89’ Raspadori). Ct Roberto Mancini .Arbitro: Carlos del Cerro Grande.Ammoniti: Sow (S), Chiellini (I), Aebischer (S), Elvedi (S), Frei (S).