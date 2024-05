La confessione di Pjanic: 'Quando sono andato via dalla Roma per la Juve ho pianto'

16 minuti fa



Nel corso della lunga intervista concessa a Dazn nel prepartita della sfida Roma-Juventus, il doppio-ex Miralem Pjanic ha parlato del suo addio ai giallorossi proprio per approdare in bianconero svelando un retroscena personale.



HO PIANTO - "Per chi faccio il tifo? È difficile dirlo, quando sono andato via dalla Roma mi piangeva il cuore e piangevo anche io. Anche alla Juve ho passato dei bei anni ed è una squadra che porto nel cuore. Oggi spero vinca la migliore".



DE ROSSI E ALLEGRI - "Conosco entrambi gli allenatori, con Daniele ci ho giocato, Max mi ha allenato. La Roma può guadagnare tanto da questa partita, visto anche il risultato del Bologna. La Juve proverà a raggiungere la Champions già stasera”.