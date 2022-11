"C'è del marcio in Danimarca": magari Shakespeare non aveva messo in bocca a Marcellus, personaggio dell'Amleto, questa frase riferendosi al rendimento della Nazionale dinella fase a gironi dei, ma. La, peraltro da, un difensore, su palla ferma.E dire che, fermandosi contro l'Inghilterra padrone di casa anche per via di un rigore molto dubbio. Di più:che è stato preda di quel tremendo attacco cardiaco nella prima partita contro la Finlandia.. I problemi fisici dell'altro leader, tormentato dalla sua coscia, hanno fatto il resto. 0-0 contro la Tunisia (che a questo punto può avere dei rimpianti), 0-1 per mano dell'Australia in una partita che doveva essere quella della speranza, 2-1 dalla Francia che è l'unico risultato che poteva essere in qualche modo preventivabile.Eriksen è clamorosamente mancato all'appello, manon sono stati che l'ombra di se stessi., addirittura, non è stato impiegato in nessuna delle tre gare. E che dire dell'ex Parma e Atalanta? Contro la Tunisia un errore grossolano a pochi centimetri dalla porta, con la palla che misteriosamente non è entrata. Al ct Hjulmand viene imputato il poco risalto dato a, brillante con il Bruges e lasciato a sedere contro la Francia, e una eccessiva insistenza su schemi già noti.