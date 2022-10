Le prime otto giornate di campionato della Fiorentina di Vincenzo Italiano non sono certo state all’altezza delle aspettative, senza poi dimenticare le due bruttissime prestazioni in conference contro Riga e Basaksheir che hanno complicato ancora di più la situazione. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha portato alla luce una particolare statistica che probabilmente riassume nel migliore dei modi questo primo mese e mezzo di stagione.



La squadra viola hanno un particolare primato: sono infatti la squadra che in Serie A fa più passaggi all'indietro (il 17%) e quella che ne fa meno in avanti (il 26%). Mister Italiano ha già provato a risolvere questo problema apportando alcune cambiamenti a livello di modulo, lasciando l vecchio 4-3-3: con gli Hearts la squadra si dovrebbe schierare con un simil 4-2-3-1, con Amrabat e Mandragora in regia e con uno fra Barak e Jovic nel ruolo di trequartista, come già fatto con il Verona nell’ultima vittoria prima della sosta. Cambiare non è mai semplice, soprattutto in occasione di un appuntamento fondamentale come quello di Edimburgo, ma provare a sorprender gli avversari potrebbe essere una strategia utile per tornare a vincere.