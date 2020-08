Dall'America con furore. O dalla Germania. Perché l'infanzia di Westonsi divide tra Dallas e Gelsenkirchen, da dove il centrocampista classe '98 prenderà un volo per l'Italia. Destinazione: Torino.. Un'operazione a sorpresa per il centrocampo di Pirlo, che potrà contare su un giocatore in grado di adattarsi a più ruoli lì in mezzo. La posizione ideale è quella di mezz'ala in un centrocampo a tre, ma ha fatto anche il mediano e il centrocampista box to box.