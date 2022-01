Sul tavolo ci sono ancora tante carte, molte portano alla Premier: Burnley e Crystal Palace, Wolverhampton e Newcastle. Ma alla fine ad aver stuzzicato la fantasia di Aaron Ramsey è una squadra scozzese: il Rangers. Il tempo scorre e il gallese della Juve ancora non ha preso una decisione finale, il mercato in Scozia chiude qualche ora dopo. E il club bianconero spera che Ramsey possa buttare giù quel muro che da mesi ha eretto, per soldi e per orgoglio. Situazione in divenire.