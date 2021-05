IL TABELLINO

Nonostante la vittoria della(numero 3000 in serie A), in Champions tutto è compiuto.. Il Milan ha maramaldeggiato sul Torino, ribadendo il suo stato di forma. L’Atalanta, già di per sé imprendibile (vedrete la finale di Coppa Italia), ha battuto il Benevento, il Napoli, martedì, aveva dilagato con l’Udinese. Per cui, a due giornate dalla fine,Peccato per i bianconeri che, nel prossimo turno, loro se la debbano vedere in casa con l’Inter, scudettata e incattivita con l’eterna rivale che vorrà affossare definitivamente, mentre gli uomini di Gattuso giocheranno a Firenze contro una squadra aritmeticamente salva.Nessuno si illuda, dunque.e, dopo lo scorno della Superlega, dovrà accontentarsi dell’Europa di serie B. Sempre che l’Uefa non la sanzioni con uno o due anni di squalifica e la Federcalcio non si adegui, escludendola dai campionati.Detto tutto ciò per dovere di cronaca e amore di coerenza,, esaltando, ancora una volta, la qualità dei singoli e non il collettivo che, non essendoci mai stato, non può disvelarsi alla fine della stagione.Il vecchio, caro, infinito, burbero e commovente Gigidopo appena un quarto d’ora dall’inizio, quando cioè si sarebbe potuta aprire l’ennesima voragine sotto i piedi dei bianconeri., quando il Sassuolo aveva rialzato la testa e avrebbe potuto raggiungere il pareggio.Se a questi autentici colpi da fuoriclasse aggiungiamo anche il, che ha indirizzato la partita, spieghiamo come, ma non perché,Come, dunque. Con la qualità degli interpreti. Perché? Forse in forza di orgoglio e disperazione., non perché sia insuperabile, anche se è nettamente più sicuro e disinvolto di Szczesny, ma perché dà carisma, richiama l’attenzione dei compagni, vigila su ogni loro sbavatura e ha ancora un occhio che pochi posseggono.. Ieri, in campo, fin dal primo minuto, ha lavorato per la squadra e per Ronaldo, ha segnato un gol di destro e con un colpo sotto, ne ha sfiorato un altro, di sinistro, calciando dal limite.Per me, no. Anche perché se, senza Champions, Ronaldo partirà,Pirlo, per una volta, non ha sbagliato formazione., giusto insistere su Rabiot, giusto scegliere Arthur, anche se il brasiliano non lo ha ripagato con una prestazione soddisfacente.: 100 gol nella Juventus che, come club, raggiunge le tremila vittorie in serie A, un dato che pochissimi conoscono.Dicevo di Rabiot. Ha cominciato malissimo (15’), perdendo palla in area, e consegnandola a Raspadori, sul quale. Poi (29’), però, si è inventato il vantaggio con un sinistro da fuori area (e dire che sembrava aver perso il passo) e, al 44’, di testa, da poco oltre metacampo, ha messo in azione Ronaldo (sinistro) per il gol del 2-0.. Se lì aveva segnato due reti, qui ne ha fatta una e ha colpito un palo dopo una serie di finte ravvicinate sul malcapitato, e da poco entrato, Chiriches. In più l’ho visto giocare qualche palla per i compagni (Kulusevski, per esempio) il che costituisce una vera rarità.. Non solo perché, fino al gol di Rabiot, aveva tirato di più dalle parti di Buffon, ma anche per il modo mai casuale di costruire e fraseggiare.Da sottolineare anche una sublime chiusura di Alex Sandro, su cross di Kyriakopoulos, ad anticipare un tocco a botta sicura di Berardi. Sarebbe valso il pareggio.Non so se la vittoria della Juve sia un episodio o segni un’inversione di tendenza.Marcatori: 27’ p.t. Rabiot (J), 44’ p.t. Ronaldo (J), 14’ s.t. Raspadori (S), 20’ s.t. Dybala (J)Assist: 44’ Rabiot (J), 14’ s.t. Locatelli (S), 20’ s.t. Kulusevski (J)Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (10’ s.t. Chiriches), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (30’ s.t. Rogerio); Obiang (10’ s.t. Lopez), Locatelli; Berardi, Traorè (10’ s.t. Defrel), Boga (30’ s.t. Djuricic); Raspadori. All. De ZerbiJuventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Chiesa (35’ s.t. Cuadrado), Arthur (15’ s.t. Bentancur), Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Dybala (35’ s.t. McKennie). All. PirloArbitro: Sig. Giacomelli di TriesteAmmoniti: 17’ p.t. Marlon (S), 23’ p.t. Danilo (J), 32’ p.t. Chiesa (J)