La Juventus recupera le pedine in vista del derby di sabato prossimo contro il Torino. In occasione della prima seduta di allenamento della settimana, Andrea Pirlo ha ritrovato col resto del gruppo- con tanti assenti per gli impegni con le rispettive nazionali - Aaron Ramsey, che aveva saltato per un problema alla coscia le ultime due partite di campionato e le partite di qualificazione al Mondiale del Galles, ma soprattutto Paulo Dybala.



L'attaccante argentino, lontano dai campi dallo scorso 10 gennaio a causa del problema al legamento collaterale mediale del ginocchio accusato contro il Sassuolo, è pienamente recuperato e si candida dunque a ritrovare un posto nell'elenco dei convocati. Un'ottima notizia per la Juventus in vista del rush finale per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta del prossimo 19 maggio.