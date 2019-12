Non è un periodo felice per il Brescia, tutt'altro. Risultati deludenti, problemi in spogliatoio e una situazione da gestire per evitare il tracollo. Eppure, Tonali continua a mettersi in mostra e c'è anche un altro giovane seguito a livelli alti: si tratta di Andrea Cistana, già monitorato dalla Juventus dallo scorso anno quando è stato protagonista della promozione in Serie A. La dirigenza bianconera lo conosce bene, ha già avuto modo in più occasioni di seguirlo da vicino e continuerà a farlo da qui a fine 2019.





MONITORATO - L'idea è stata confermata di recente anche dal presidente Cellino: "Alla Juve, piace Cistana da tempo". Naturalmente, il difensore centrale classe '97 non sarebbe una pedina da inserire nella rosa di Sarri subito tra gennaio e giugno, ma un'operazione in stile Paratici da poter utilizzare in altri affari come accaduto ad esempio con Magnani o Traoré. Il costo è variabile, la Juve lo ritiene non colpevole dei disastri del Brescia nelle ultime settimane ma non ha ancora scelto se fare davvero un'offerta per il difensore. Intanto, valutazioni in corso e sarà nuovamente un osservato speciale.