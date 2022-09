Secondo quanto riportato da Recordtransfers, gli 85,5 milioni di euro spesi dalla Juventus per l'acquisto di Matthijs De Ligt dall'Ajax fanno scivolare i bianconeri al terzo posto in nella speciale classifica delle cessioni più care dell'Eredivisie. Il club torinese è alle spalle del Barcellona, che ha speso 86 milioni di euro per l'acquisto di Frenkie De Jong, sempre dall'Ajax, e al Manchester United, che in questa sessione di mercato ha speso ben 95 milioni di euro per Antony.