La Lucchese rischia il quarto fallimento in 17 anni: è il giorno della verità, il Milan futuro osserva interessato

Nicola Natili

Lasi appresta a vivere: mentre la squadra toscana, allenata da, sta dando il tutto per tutto in campo neldi, cercando una salvezza utopica con risultati convincenti e nonostante i sei punti di penalizzazione, che al momento significherebbero sedicesimo posto e playout con il ritorno in casa al Porta Elisa, la società vive l'ennesimo aut aut di un'annata sciagurata. Il bivio rischia di essere ancora una volta catastrofico: negoziazione per la cessione o libri in tribunale.I rossoneri lottano per evitare la retrocessione in Serie D, ma la penalizzazione, che può anche aumentare, e la questione societaria, con il club appeso a un filo, possono valere; con conseguente ripartenza dall'Eccellenza, se qualcuno rileverà il club. Nella giornata di oggi il sindaco revisore, il Dotor. Liban Varetti, dovrà decidere se tentare una negoziazione con l'attuale proprietà, o consegnare i libri in tribunale , e mettere quindi fine a quella che a Lucca viene vista da tutti come un'agonia.

In caso di negoziazione, la squadra terminerà il campionato, con possibile nuova penalità se non sarà rispettata la scadenza del 16 aprile, come riporta La Nazione: il direttore generale Veli aveva parlato di una trattativa ben avviata con persone del mondo del calcio ma di questa non se ne sa più niente, mentre è riapparso il presidente Longo che si è messo a disposizione di Varetti per trovare una soluzione, con l'attuale proprietà, la Sampietro, che non si è mai vista.La spada di Damocle rimane comunque legata alle utenze: le spese correnti (luce, acqua, gestione logistica delle gare casalinghe) che devono esser pagate, e alle quali si sopperisce con una raccolta fondi dei tifosi, oltre alla possibile nuova penalità. Guardando l'attuale classifica del Girone B di Serie C, un'eventuale esclusione della Luccheseche eviterebbe sicuramente la retrocessione diretta, al momento distante un punto, disputando i playout, al momento con SPAL, Sestri Levante e Legnago Salus.