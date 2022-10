Ma quando pure Weston McKennie ha alzato bandiera bianca, per affiancare Adrien Rabiot a Max Allegri non restava che puntare su di lui: Paul Pogba non c'è mai stato, assenti pure Manuel Locatelli e Leandro Paredes, con Fabio Miretti già in campo, il momento di dare fiducia a Nicolò Fagioli non era più procrastinabile., un ragazzo cresciuto tifando Juve e sognando quella maglia che ha baciato per bene dopo questa perla, usandola anche per asciugarsi le lacrime di gioia.Il suo contratto era in scadenza, tra le richieste per rinnovare da parte del suo entourage (come dichiarato in più di un'occasione dall'agente Andrea D'Amico) c'era soprattutto la garanzia di poter restare a giocarsi le sue carte senza dover di nuovo andare via in prestito. Estate da mezzala sinistra spesso titolare, arriva la firma sul nuovo contratto, poi dopo il flop in amichevole con l'Atletico Madrid sparisce dai radar, scivola all'ultima posizione nelle gerarchie di Allegri,59 minuti distribuiti in quattro spezzone fino a Lecce. I centrocampisti sono finiti, Allegri nel secondo tempo lancia Fagioli. E lui segna un gol bello quanto pesante. E lui dimostrare che in fondo un po' di spazio se lo potrebbe meritare. Anche per scelta e non solo per forza.