Abbiamo assistito alla. Ha parlato con i toni soft che gli sono consueti, con molta attenzione all'uso delle parole, ma ha parlato in modo chiaro. Di voglia di lottare di nuovo per lo scudetto, per portare i nerazzurri alla seconda stella, ha parlato di un percorso in Champions che dovrà essere migliore di quello dello scorso anno.con molto denaro in tasca perché riteneva che questa squadra non sarebbe stata competitiva.