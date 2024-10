La prima foto di Balotelli a Marassi per Genoa-Fiorentina

Getty Images

C'era anchead assistere alla gara tra Genoa e Fiorentina. Il nuovo acquisto rossoblù non è stato convocato da Gilardino, ma è voluto stare comunque vicino ai nuovi compagni aspettando il momento del debutto.- Alla vigilia della partita contro a Fiorentina Gilardino aveva commentato così l’esclusione di Balotelli: “Mario è arrivato motivato, abbiamo parlato tanto. So quello che può darci, come già detto non può risolvere i problemi da solo., domani non sarà convocato. Il mio pensiero sarà fra una settimana, lunedì a Parma. Pensiamo giorno dopo giorno, è un ragazzo che va tutelato in tutto per tutto, so quello che può darci, ma non può risolvere i problemi da solo, la priorità è sempre la squadra".

- Balo è carico e pronto per iniziare una nuova avventura: ha accettato il Genoa per riscattarsi dopo le ultime stagioni complicate tra Svizzera (Sion) e Turchia, dove ha giocato con l’Adana Demirspor, che a Marassi è stato avvistato insieme al suo agente Enzo Raiola. Balotelli scalda i motori, e intanto studia il suo Genoa da vicino.