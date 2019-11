Durante Sampdoria-Atalanta, in molti hanno notato un nuovo atteggiamento da parte dei blucerchiati. I giocatori doriani erano decisamente più decisi e convinti rispetto ad altre uscite, e molto più grintosi. Merito di Claudio Ranieri, che ha saputo trasformare la squadra. Questa nuova mentalità si può tradurre anche con alcune cifre.



Il Secolo XIX fa notare un'interessante statistica. Da quando l'allenatore si è seduto sulla panchina genovese, la media falli in ogni singola gara è aumentata di circa il 30%. Ekdal e compagni, nelle ultime cinque gare, hanno commesso 85 interventi irregolari contro i 91 delle prime 7 giornate. Si è passati da una media di 13 fischi contro per match ai 17 attuali. Questo incremento di 'agonismo' non si è convertito in un aumento esponenziale dei cartellini. I gialli sono stati in tutto 30, cifra che colloca la Samp a metà della speciale classifica in Serie A. Il Doria però diventa quarto per numero di falli complessivamente fatti in Serie A (182), di poco dietro al Torino, il più cattivo con 189 irregolarità. Ed è suo il secondo giocatore per infrazioni commesse in stagione (Depaoli) alle spalle del solo Zaniolo.



C'è però un'altra statistica che farà felici i tifosi blucerchiati: la Sampdoria si è issata sul podio per numero di contrasti totali: ad oggi sono 204, alla pari con la Fiorentina. Il migliore, in questo senso, è lo svedese Ekdal con 35.