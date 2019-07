Che la Sampdoria punti molto su Fabio Depaoli è facilmente immaginabile. Il terzino all'epoca di proprietà del Chievo Verona era già stato molto vicino ai blucerchiati a gennaio, nel pieno del mercato invernale. Alla fine non se ne fece nulla, ma il matrimonio è stato soltanto rimandato perchè in estate Depaoli è diventato un calciatore doriano a titolo definitivo.



La dirigenza di Corte Lambruschini punta molto sul calciatore, tanto è vero che secondo Il Secolo XIX la Samp sarebbe disposta a cedere uno dei terzini attualmente in rosa, ossai Jacopo Sala e Bartosz Bereszynski. Il principale indiziato però sarebbe il polacco, che garantirebbe una plusvalenza importante avendo più valore di mercato. Inoltre, l'ex Legia Varsavia ha più volte affermato di essere pronto ad una nuova sfida professionale. L'ultima parola, comunque, spetterà a mister Di Francesco.