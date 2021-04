Dal sito ufficiale della Juventus: ", se si pensa che entrambe le squadre sono appaiate a quota 56 punti con 28 partite. Il Napoli ha vinto due partite in più (16 vs 16) ma ne ha perse 8, contro le 4 dei bianconeri. Completano il ruolino 8 pareggi per la Juve e solo due per i partenopei. Quasi identica la differenza reti, + 31 per la Juve, con 56 reti segnate e 25 subite, +30 per la squadra di Gattuso, che ha segnato 62 gol.- Il Napoli ha vinto entrambe le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i bianconeri risale al 2011, con Walter Mazzarri in panchina.. Dalla prima stagione (2011/12) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (cinque, come la Roma).- Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A: i partenopei non hanno mai ottenuto cinque successi di fila nel campionato in corso. Con un successo il Napoli - attualmente a otto successi esterni in questo campionato - può superare il numero di vittorie ottenute in tutta la scorsa stagione fuori casa in Serie A., dopo Ottavio Bianchi (nel 1987) e Walter Mazzarri (nel 2011). Il Napoli ha già segnato più gol in questo campionato (62 reti in 28 gare) che in tutta la scorsa stagione di Serie A dopo 38 giornate (61). Il Napoli è la squadra che effettua il maggior numero di conclusioni in media a partita in questo campionato (17); la Juventus è terza in questa graduatoria (16) – tra loro l’Atalanta (16.5)".