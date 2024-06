AFP/Getty Images

L'Al-Nassr ora si prende i dirigenti: ufficiale il nuovo ds, è un ex Real Madrid

un' ora fa



Cristiano Ronaldo avrà compagnia all'Al-Nassr. Un altro ex Real Madrid infatti andrà a completare la rosa dei gialloblu ma non in campo, quanto dietro alla scrivania. Il club saudita infatti ha annunciato il suo nuovo direttore sportivo: si tratta di Fernando Hierro.



L'ex bandiera dei madrileni vanta 602 presenze e 128 gol con i Blancos. Ha fatto già il direttore e l'allenatore, il ct della Spagna e ora si prepara a questa nuova avventura. L'Al-Nassr lo ha accolto così: "Siamo entusiasti di annunciare l'icona spagnola Fernando Hierro, come nuovo direttore sportivo dell'Al Nassr! Benvenuto Fernando".