Torna il sereno tra Gianluca Lapadula e il Benevento. Ieri l'attaccante ex Milan ha incontrato il presidente Vigorito, chiedendo scusa per alcuni suoi comportamenti. Il club campano ha deciso di reintegrare in rosa il nazionale peruviano, che può tornare tra i convocati già per la prossima partita di campionato in Serie B domenica pomeriggio sul campo del Cittadella.