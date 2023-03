Intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato del futuro e dei rinnovi dell'allenatore Xavi Hernandez e del centrocampista Sergio Busquets.



"Credo che dovremmo rinnovare il contratto di Xavi. Merita un nuovo accordo di lunga durata. Xavi vuole vincere la Liga prima di firmare il nuovo contratto, ma io ci sto già pensando e allo stesso modo per Busquets. Sergio è cruciale per noi. Xavi vuole che lui resti almeno un altro anno e per questo stiamo per sottoporgli una proposta di rinnovo fino al 2024"