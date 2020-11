Ormai gli indizi si sprecano, come se ce ne fosse ancora bisogno:. Le sue qualità non sono certo una novità e sono già ben note per quanto fatto con l'Inter in campionato e Champions, ma contro la Polonia è arrivata anche in Azzurro la prova del nove.. Alla seconda presenza assoluta con la Nazionale maggiore poteva essere un ostacolo insormontabile, così non è stato: Bastoni ha letteralmente cancellato dal campo il bomber del Bayern Monaco. Un'esecuzione da laurea con lode per il classe '95,E una prestazione che, inevitabilmente, rilancia il suo nome anche in chiave mercato.- Le big europee hanno messo da tempo gli occhi su Bastoni, su tutte ilche negli ultimi mesi ha effettuato diversi sondaggi: la ricerca di un centrale affidabile non ha dato risultati soddisfacenti sotto la gestione Guardiola, ecco perché uno giovane e già capace di arginare il nove numero uno al mondo Lewandowski non può che fare gola ai Cityzens. Ma attorno all'azzurro c'è un muro, eretto dall'Inter e che ora Marotta e Ausilio intendono innalzare ulteriormente: Bastoni è un punto fermo per Conte al di là delle rotazioni cui è sottoposto, per il presente e per il futuro.: l'idea è quella di(ora scade nel 2023), ma. Qualche nodo da risolvere legato a parte fissa e bonus, ma la volontà comune è quella di proseguire insieme: anche l'Italia scopre Bastoni, una gemma che l'Inter non intende lasciarsi sottrarre.